Roma, i tifosi masticano amaro: Basta prendersi in giro

22-12-2021 20:40

Dopo la splendida prova di Bergamo contro l’Atalanta, la Roma non riesce a trovare il terzo successo consecutivo ed è costretta al pari da una Samp compatta e attenta. Shomurodov illude al 71′, Gabbiadini fissa il pareggio all’80’ e, sui social, i tifosi giallorossi non nascondono il proprio dispiacere per aver mancato l’occasione di aggancio alla Juve a -4 dalla zona Champions League.

Roma, prima frazione senza grandi emozioni

La prima frazione non regala grandi emozioni, la Roma prova a fare la gara, la Samp si difende con ordine e prova a pungere in ripartenza. Lo 0-0 non si muove e, al riposo, i tifoso giallorossi non nascondono la propria delusione. Qualcuno commenta: “La Sampdoria sta giocando come noi a Bergamo: spazi stretti dietro e ripartenze veloci. Siamo noi che dobbiamo cambiare qualcosa e tirare subito senza cercare il capolavoro” e un altro rimarca: “Vinci largo a Bergamo e soffri con la Samp? Semplice: non hai gioco efficace con squadre che si difendono” e c’è chi, sarcasticamente, chiede: “Mi confermate che la Roma gioca alle 21 giusto?“.

Roma, dalla gioia alla rabbia in 9′

A 19′ dal termine, Shomurodov entrato da 5′ trova il vantaggio con una pregevole azione insistita che abbatte il muro della Samp e fa gioire i tifosi giallorossi: “Eldorrrrrr!!! Eldorrrrrr!!! Eldorrrrrr!!! Nasce tutto da un anticipo favoloso di Smalling e l’uzbeko di fame la mette” e un supporter ricorda: “Gol: la zona Champions è vicinissima!“. Passano 9′ e sugli sviluppi di un’azione d’angolo, Gabbiadini trova il pari che fa infuriare il web. “Che gol di meh”, scrive un tifoso.

Finale amaro per la Roma

Al triplice fischio finale, l’1-1 lascia l’amaro in bocca ai tifosi capitolini. C’è chi scrive: “Peccato, quando conta noi non ci siamo mai. Anzi”, e ancora: “Niente, non si riesce a fare due partite buone di seguito!”, “Questa squadra non è fatta per andare in Champions quest’anno”. C’è chi torna a mettere in discussione Mourinho e commenta: “Al solito. Occasione sprecata. Squadra che si chiude e noi non sappiamo come entrare a far goal. Zero idee. Se Mourinho è in grado di giocare solo a contropiede non andiamo molto bene…”, e un tifoso tuona: “Le partite si vincono nel primo tempo, non al 90′. Basta prendersi in giro“.

