L'Inter vola ed è record Handanovic. Stop per Roma e Fiorentina

22-12-2021 20:29

L’Inter, già campione d’inverno dopo la sconfitta del Milan contro il Napoli per 0-1, allunga sulle avversarie per lo scudetto grazie al successo contro il Torino a San Siro. I nerazzurri si impongono 1-0 e volano a più 7 sui rivali cittadini e sui partenopei. La Roma e la Fiorentina pareggiano.

Inter, Dumfries ancora in gol

Protagonista per l’Inter ancora Dumfries, autore del gol dell’1-0 dopo una bella azione. Il terzino olandese, dopo aver segnato il gol numero 100 dell’anno per i nerazzurri contro la Salernitana, ha timbrato anche contro il Torino: contropiede micidiale dei ragazzi di Simone Inzaghi, Brozovic serve Dzeko che punta in area, palla a Dumfries che di piatto infila Milinkovic–Savic. Il numero 2 ha preso parte a cinque reti (tre gol e due assist) nelle otto partite giocate da titolare in questa Serie A.

Inter, Handanovic da record

La scena la ruba anche Handanovic, nuovamente imbattuto in campionato: è la sesta partita di fila che l’estremo difensore nerazzurro non subisce gol in Serie A, stabilendo i personali minuti di imbattibilità con la maglia dell’Inter.

Settima vittoria di fila per l’Inter, che dopo il pareggio nel derby contro il Milan per 1-1 si è trasformata. L’attacco è ancora il migliore del campionato (28 match consecutivi a segno, terza miglior striscia della storia nerazzurra), ma la differenza adesso la sta facendo la difesa, a inizio stagione non impeccabile. Contro il Torino non la miglior prestazione della squadra di Inzaghi a livello di gioco, ma i padroni di casa dopo il vantaggio hanno mantenuto bene la palla rischiando praticamente pochissimo.

Roma e Fiorentina frenano

La Roma e la Fiorentina frenano ed entrambe pareggiano 1-1. I giallorossi passano in vantaggio in casa contro la Sampdoria, grazie alla rete di Shomurodov. Gabbiadini però è infermabile ultimamente e pareggia i conti all’80’, quinto match di fila a segno per l’attaccante blucerchiato. I viola invece vanno sotto contro il Verona, per l’Hellas in gol Lasagna. Il gol di Castrovilli all’81’ blocca il risultato sull’1-1.

