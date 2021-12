Trentalange: "Giusto annullare i gol di Atalanta e Milan"

Il presidente dell’AIA Alfredo Trentalange, ai microfoni del GR Parlamento, ha detto la sua sui casi dello scorso fine settimana calcistico che hanno sollevato le maggiori polemiche.

“La regola del fuorigioco dice chiaramente che se un giocatore impatta sulla possibilità dell’avversario di giocare il pallone, attualmente, è fuorigioco – ha detto Trentalange -. Nel caso di Palomino c’è un contatto e si fa fatica a dire che non c’è offside. Su Milan-Napoli bisogna vedere se il calciatore in fuorigioco ha in qualche modo impattato sull’avversario e, da quello che ho visto, impatta. Possiamo casomai avere da ridire sulla modalità in cui si è arrivati alla decisione giusta di annullare il gol, con l’arbitro che sarebbe dovuto andare a fare una ‘on field review’”.