Mercato Inter: è imminente la decisione su Marcelo Brozovic

Stavolta sembra davvero fatta: dopo mesi e mesi di tira e molla, o meglio, di trattative mai davvero cominciate, l’Inter e Marcelo Brozovic prolungheranno il loro matrimonio, che dura dal gennaio del 2015.

Inter: c’è la volontà comune con lo staff di Brozovic di andare avanti insieme

Ormai le due parti in causa, società e staff del calciatore, hanno preso atto della volontà comune di andare avanti insieme e un nuovo incontro è previsto dopo la trasferta a Madrid contro il Real per la Champions League. Il rinnovo, secondo la Gazzetta dello Sport e secondo Gianluca Di Marzio di Sky, dovrebbe arrivare entro Natale e il centrocampista croato firmerebbe un contratto fino al 2026 per una cifra intorno ai 5 milioni e mezzo di euro a stagione.

Per l’Inter quello di Brozovic sarebbe il quarto rinnovo imprescindibile

La richiesta dello staff del calciatore fa riferimento ai sei milioni annuali appena concordati per il prolungamento di Lautaro Martinez, ma i nerazzurri hanno scelto di stare di poco sotto quella soglia. La distanza tra richiesta e offerta quindi è minima e con un buon compromesso e, magari con qualche bonus, verrà colmata senza sforzo. I campioni d’Italia quindi sono ormai vicinissimi a blindare un altro elemento imprescindibile per Simone Inzaghi, e sarebbe il quarto dopo Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e, appunto, Lautaro.

Inter, altre notizie di mercato: Insigne sempre più nel mirino

Ma ci sono anche altre notizie di mercato che riguardano l’Inter, sia di possibili cessioni sia di possibili arrivi. Per esempio il tecnico dello scudetto Antonio Conte, ora al Tottenham, vuole assolutamente Stefan de Vrij e l’accordo con gli Spurs ci sarebbe già. C’è invece la possibilità che Lorenzo Insigne, che continua a non rinnovare col Napoli, possa approdare in nerazzurro in estate a parametro zero. Infine, la questione che riguarda Ivan Perisic: parte o resta? Fino a poco tempo fa la prima ipotesi sembrava la più concreta, ora invece i nerazzurri sono pronti a fare un’offerta convincente per trattenerlo. Ci riusciranno? Chi vivrà vedrà.

