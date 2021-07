Roma, il caldo saluto di Pau Lopez: "Grazie di tutto"

Il biennio con Pau Lopez alla guardia dei pali non entrerà di certo nella storia della Roma, che ha vissuto due stagioni deludenti senza riuscire ad entrare in Champions League.

Il portiere spagnolo, arrivato per 23,5 milioni dal Betis nell’estate 2019, ha deluso le aspettative e non è stato confermato nella gestione Mourinho, che punterà sul connazionale Rui Patricio.

Eppure Lopez, fresco di trasferimento in prestito all’Olympique Marsiglia, ha voluto salutare con calore e affetto i tifosi giallorossi attraverso un lungo messaggio postato sul proprio account Twitter:

“Cari romanisti, come sapete la prossima stagione sarò in prestito all’OM. Ho trascorso due stagioni intense in questo magnifico club, dove ho potuto difendere la porta della Roma: la verità è che è stato un onore e un piacere. Vorrei ringraziare per l’amore e il sostegno ricevuti dai miei compagni di squadra, dal club e dai tifosi. Ora capisco perché questo club è così speciale. Grazie mille e buona fortuna per la nuova stagione che sta iniziando”.

Insieme a Lopez la Roma ha ceduto al Marsiglia anche il cartellino di Cengiz Ünder, reduce da una deludente stagione in prestito al Leicester.

OMNISPORT | 18-07-2021 14:17