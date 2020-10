Roma, il direttore sportivo può arrivare dalla Premier

Si aggiunge una candidatura al lungo elenco in possesso del presidente della Roma Dan Friedkin per il ruolo di direttore sportivo. Dopo quelle di Luis Campos, Michael Emenalo, Victor Orta e di Fabio Paratici spunta un olandese, quello di Marcel Brands, attualmente all’Everton.

Il contratto dell’ex Psv, che durante gli otto anni ad Eindhoven ha valorizzato talenti come Strootman, Mertens e Lozano, scadrà nel giugno 2021 e per il momento i Toffees non hanno fatto partire le trattative per il rinnovo. La separazione è possibile, ma a bloccare tutto potrebbe essere un… vecchio amico della Roma come Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton sorpresa del primo scorcio della Premier e pronto a chiedere alla società la conferma del dirigente che ha costruito una rosa competitiva.

Negli ultimi giorni della sessione di ottobre, peraltro, Brands ha trattato proprio con la Roma ottenendo il prestito del portiere svedese Robin Olsen.

OMNISPORT | 24-10-2020 15:30