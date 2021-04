Roma, il dubbio dei tifosi: Sicuri non possa tornar utile?

Un gol di Borja Mayoral basta alla Roma per avere ragione del Bologna. Partita poco spettacolare, in cui i giallorossi sono tenuti a galla nel primo tempo da Mirante, prima di una gestione più o meno tranquilla nella ripresa. Sui social i tifosi capiscono la situazione e prendono volentieri quello che c’è di buono: il risultato.

Roma, tante seconde linee in campo

Incastonata tra le due sfide all‘Ajax, la partita contro il Bologna è quella che Fonseca sceglie di giocarsi con parecchie seconde linee. “Finalmente vediamo Reynolds“, sottolinea un tifoso incuriosito. Un altro invece è scettico: “Abbiamo dieci riserve in campo, per non dire pippe: speriamo bene”. Dopo pochi minuti le preoccupazioni aumentano: “Che pena, chiunque gioca con noi sembra il Barcellona: speriamo bene”.

Roma, la sblocca Mayoral

Dopo un primo tempo di sofferenza, è Borja Mayoral a siglare il gol che sblocca il risultato. Qualche tifoso ne approfitta per togliersi qualche sassolino dalle scarpe: “Mi raccomando criticate ancora Mayoral… io lo ripeto da tre mesi: prendiamolo subito e a fine anno e insieme lui compriamo un’altra punta forte”. Meno entusiasti i commenti di altri supporter giallorossi: “Sì, bravo Mayoral ma questa partita è un insulto al calcio”. Applausi all’attaccante spagnolo e critiche all’atteggiamento della squadra anche da parte di altri supporter: “Mamma mia che noia! Meno male che il Boca ha fatto un gol! Speriamo in un secondo tempo un po’ più spumeggiante”.

Roma, tre punti preziosi

Nel secondo tempo i rischi diminuiscono e la Roma porta a casa un successo che tiene accese le residue speranze di qualificazione alla Champions attraverso il campionato. “Turiamoci il naso e prendiamoci sto risultato”, è l’osservazione di un supporter. Un altro tifoso sottolinea i meriti di Mirante: “In altre occasioni è stato pessimo ma bisogna ammettere che stavolta nel primo tempo ci ha tenuto a galla”. E non è l’unico: “Ha fatto una parata che rimarrà nella storia, per quanto era difficile. Sicuri che non possa tornare utile anche in futuro?”. Applausi anche per Fonseca: “Contava solo vincere senza sprecare energie e lo ha fatto. Inutile storcere il naso, in questo tipo di partite l’unica cosa che importa è vincere”.

SPORTEVAI | 11-04-2021 19:57