Roma, il preferito di Mourinho non convince i tifosi

Attaccante cercasi. La Roma comincia a preparare il prossimo ciclo, quello che arriva con la presenza in panchina di Josè Mourinho. L’allenatore portoghese prende il posto del connazionale Paulo Fonseca al termine di un biennio non particolarmente felice per i colori giallorossi. E’ anche vero che la formazione capitolina ha dovuto fare i conti con un ridimensionamento dal punto di vista economico che non ha permesso grandi investimenti sul mercato.

La speranza dei tifosi giallorossi

I fan della Roma sperano che l’arrivo in panchina di Josè Mourinho coincida con una voglia di tornare a investire sul mercato per mettere a disposizione del tecnico ex Tottenham una rosa all’altezza delle sue ambizioni. Tra i nodi da affrontare c’è senza dubbio quello dell’attacco. Edin Dzeko potrebbe andare via e al suo posto serve un attaccante in grado di portare in dote 15-20 gol. Per questo motivo i dirigenti giallorossi sfogliano la rosa dei papabili e il candidato numero uno sembra essere Andrea Belotti.

L’attaccante del Torino è in cima alle richieste di Josè Mourinho e sembra essere un’ottima occasione di mercato. Il Gallo non viene di certo dalla sua miglior stagione in maglia granata ma nel corso della sua carriera ha sempre avuto un rendimento costante dimostrando di essere un attaccante di ottimo livello. Le ultime voci di mercato parlano anche del possibile inserimento nella trattativa con Cairo di due giovani giallorossi in rampa di lancio: Darboe e Zalewski.

La freddezza dei social: non è il nome giusto

Sui social però i tifosi della Roma non sembrano entusiasti della prospettiva Belotti. Lo scorso anno la Roma ci provò con Arek Milik, l’attaccante polacco del Napoli, ora in maglia Marsiglia. E l’altro nome è quello di Vlahovic per cui però la Fiorentina chiede un prezzo molto elevato. “Belotti ha avuto i suoi anni migliori fino a 2 anni fa – scrive Lello – E’ un grande lavoratore ma per la Roma serve un bomber da 20/25 gol. E il Gallo non lo è più”. E ancora: “Dare via Darboe e Zalewski per Belotti è pura follia. Calcolando che ad oggi i Friedkin hanno smentito tutto ciò che hanno raccontato i vari giornalisti. La notizia spero sia prova di fondamento”.

Per molti tifosi l’era Dzeko si è chiusa e per questo motivo è il momento di puntare su un giocatore più giovane: “Non si può puntare su un giocatore come Dzeko che è in fase calante. Bisogna andare avanti ma per andare avanti non intendo Belotti, si può fare molto meglio”. Mentre c’è chi punta sui dati: “Il dato peggiore di Belotti è che se togli l’anno in cui ne ha fatti più di 20, non ha mai fatto 10 gol su azione. E infatti a 27 anni sta ancora al Toro. Mi tengo Borja tutta la vita”.

SPORTEVAI | 18-05-2021 11:27