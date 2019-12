Roma in vendita, le ultime sulla cessione del club giallorosso

Il cambio al vertice societario della Roma è sempre più vicino. Secondo, quanto riportato da 'Il Messaggero', infatti, la trattativa tra James Pallotta e il connazionale Dan Friedkin per la cessione del club a quest'ultimo è in fase avanzata e dovrebbe chiudersi in un lasso di tempo abbastanza breve.

La svolta, stando alle notizie ripotrtate dalla testata romana, è arrivata nelle ultime ore: gli advisor di entrambi gli imprenditori sarebbero riusciti a colmare la distanza da 47 a 20 milioni di euro fra domanda e offerta, una cifra da combinare con la sottoscrizione della tranche da 15 milioni di aumento di capitale e con ulteriori 150 milioni da versare entro la metà del 2021. Dalle parti in causa, però, al momento non trapela nulla. L'obiettivo di entrambi è quello di non fa saltare con dichiarazioni inopportune preservare una trattativa che necessita della massima riservatezza.

Pallotta e Friedkin, sempre secondo la stessa fonte, avrebbero deciso di non inserire nell'affare l'eventuale costruzione del nuovo stadio a Tor di Valle, per il quale la Roma non ha mai ricevuto il via libera dal Campidoglio, e di abbassare la richiesta da 800 a 780 milioni, al lordo dei 272 milioni di debiti contratti dalla società.

Dan Friedkin è nato a San Diego, in California, nel 1965. E' un imprenditore di successo nel settore delle rivendite di automobili, ed è riuscito ad arrivare, grazie ai suoi investimenti, ad un patrimonio netto di circa 4 miliardi di dollari.

Negli ultimi tempi, Friedkin aveva già provato ad entrare nel mondo dello sport tentando la scalata alla franchigia di pallacanestro NBA degli Houston Rockets, salvo poi virare sul mondo del calcio, avvicinandosi a una squadra tanto famosa a livello internazionale quanto vicina alla realtà Usa come la Roma.

A differenza di quanto trapelato nelle primissime fasi della trattativa, la cessione sarebbe totale e non parziale: a meno di sorprese dell'ultimo minuto, quindi, James Pallotta interromperà definitivamente la sua avventura giallorossa, iniziata il 16 aprile 2011.

SPORTAL.IT | 29-12-2019 10:51