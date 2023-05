Inter, Inzaghi si riconcilia con i tifosi ma non manca una nota stonatissima

L'Inter vince e convince a Roma e i tifosi nerazzurri si riconciliano con Simone Inzaghi. Sui social, però, non mancano le critiche feroci per un fedelissimo del tecnico piacentino

06-05-2023 23:09

Simone Inzaghi si gode il successo contro la Roma che vale un bel pezzo di qualificazione alla prossima Champions League e sembra finalmente ritrovare pieno feeling con i tifosi nerazzurri, che sui social applaudono il tecnico piacentino e gli indirizzano messaggi al miele. Nella serata praticamente perfetta dell’Olimpico, però, c’è una sola, grande, nota stonata, che i supporter non mancano di rimarcare.

Inter, successo importante a Roma

L’incursione vincente a mille all’ora di Dimarco sul cross al bacio di Dumfries, dopo la giocata da fantascienza di Brozovic e la zampata di Lukaku sul disastroso errore di Ibanez sono “solo” le ciliegine su una gara praticamente perfetta dell’Inter all’Olimpico contro la Roma di José Mourinho. Due episodi che decidono il match e regalano ai nerazzurro un importante successo in chiave Champions, al termine di una prestazione condotta con autorità, pazienza e il piglio della grandissima squadra.

Inter, Inzaghi fa pace con i tifosi

Il quarto successo consecutivo in campionato, che può voler dire qualificazione alla prossima edizione della Champions League, dissipa definitivamente le nubi sopra Simone Inzaghi e lo fa riappacificare con i tifosi. Sui social, i supporter nerazzurri, tessono le lodi del proprio tecnico, troppo spesso criticato durante la stagione con tanti alti e bassi in campionato. Qualcuno scrive: “Cos’è cambiato? Non il gioco di Inzaghi. Gli attaccanti ora FANNO GOL! Forza Mister“.

I commenti sono veramente tanti. Un altro tifoso cinguetta: “La VERITÀ per chi criticava Inzaghi per le 11 sconfitte…se i giocatori facevano cilecca davanti alla porta non era colpa sua! Ma lui si è preso tutte le critiche nonostante il GIOCO ci fosse sempre…ora la buttano dentro che è un piacere, ma il mister è sempre lo stesso”, e ancora: “‘Peggiore allenatore della storia dell’Inter‘ ricordiamo che queste erano le parole della maggior parte degli interisti opinione condivisa anche da pagine con migliaia di seguiti e da moltissimi finti esperti di calcio su questo social”, “Esclusa la partita di oggi in cui è la Roma che ti fa giocare così abbiamo sempre giocato così, sono i giocatori che hanno deciso di fare gol e non sbagliarne a dozzine. Simone Inzaghi eeeee oooo“.

Tifosi Inter delusi ancora una volta da Correa

Come detto, non mancano, però, le note dolenti, che nella serata dell’Olimpico si riducono a una prestazione (l’ennesima stagionale) incolore di Joaquin Correa. Il Tucu argentino, infatti, pare ancora lontanissimo dalla forma ottimale e sbaglia anche le cose più semplici, come a inizio ripresa, quando si divora la ghiotta occasione del raddoppio. Inevitabili, arrivano le critiche dei tifosi sui social. “Adesso però basta Correa … basta regalare sempre un uomo in più agli avversari, con Lautaro o Dzeko la chiudavamo nel 1⁰ tempo, senza soffrire e senza dispendio di energie!!!”, tuona qualcuno.

C’è, poi, chi scrive: “Inzaghi così ossessionato dalla superiorità numerica a partita in corso che ha deciso di iniziare tutte le partite in 10 e aggiustare dopo…”, “Buona vittoria a Roma ma una domanda sorge spontanea… A cosa serve Correa?“, e ancora: “Correa rimane il più grande pacco degli ultimi 50 anni. Un sacco di soldi in un momento di vacche magre, lo rendono ancora più insopportabile”, “Ma cosa cavolo si lamenta Correa? Occasioni su Occasioni perse giocando titolare…ma vattene via e sparisci da Milano”.

