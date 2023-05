Pagelle di Roma-Inter 0-2. Horror Ibanez. Torna la LuLa, Brozo è di nuovo Epic

Top e flop di Roma-Inter, valevole per la 34° giornata della Serie A 2022-23. Decidono Dimarco e Lukaku. Erroraccio Ibanez, Brozovic domina il centrocampo

06-05-2023 20:12

L’Inter sbanca l’Olimpico con un gol per tempo e mette un tassello importante nella corsa a un piazzamento Champions. Il netto 0-2 inflitto a una Roma in piena emergenza vale il quarto successo consecutivo per la banda di Simone Inzaghi, che si prende i tre punti grazie alle reti di Dimarco e Lukaku.

La gara si sblocca poco dopo la mezz’ora. Ci pensa Brozovic con una giocata da campione che premia lo scatto sulla destra di Dumfries. L’olandese mette al centro un perfetto cross basso tagliato sul quale, sul secondo palo, si avventa per il tocco decisivo Dimarco. Nella ripresa, l’erroraccio di Ibanez spalanca la porta a Lukaku, che non si fa pregare e infila Rui Patricio con un preciso mancino che si insacca sul primo palo. Nel finale, la traversa nega il gol a Lautaro.

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 6: Sollecitato pochissime volte, sulle due reti non può davvero nulla. La traversa lo salva sulla pennellata deliziosa di Lautaro Martinez

Giornata non semplice per il giovane esterno giallorosso, che fatica a farsi vedere in avanti e finisce per essere surclassato dall’ottima gara tattica dell’Inter. Dal Bove 6: Qualche buona corsa in avvio, poi prova con voglia e volontà a tenere il passo dei centrocampisti nerazzurri. Il grande dispendio di energie lo portano a non essere sempre preciso. Dal 70′ Dybala 6: Entra per guidare lo sprint finale. Regala vivacità e giocate, ma resta troppo spesso isolato e la marcatura asfissiante dei nerazzurri ha tutto sommato vita facile

Pochi palloni giocabili e poco spazio. Appena la sfera arriva dalle sue parti, le maglie nerazzurre si stringono e lui finisce per essere puntualmente annullato. Dal Mourinho (all.) 6: Fa quello che può con il poco che ha. Solo due giocate estemporanee non gli permettono di evitare la sconfitta. Chiedere di più in questo momento è davvero difficile. E tra pochi giorni c’è una semifinale di andata da giocare…

Le pagelle dell’Inter

Onana 6,5: Due parate che salvano il risultato. Quando c’è da metterci una pezza, lui c’è, ed è fondamentale

Davanti la Roma è poca cosa e lui ha vita facile. Anche quando Mourinho getta nella mischia i pezzi da novanta, il suo livello non scende Dumfries 6,5: Movimento e assist perfetti per il gol di Dimarco. Vince su tutta la linea il duello con Spinazzola. Inzaghi gli risparmia l’ultima mezzora in vista del derby di Champions con il Milan. Dal 59′ Bellanova 6 : Buon ingresso per l’ex Cagliari, che si fa vedere con personalità nelle due fasi

Lotta e fa a sportellate con chiunque. A un quarto d’ora dal termine archivia la pratica con la precisa conclusione che supera Rui Patricio sull’errore di Ibanez Correa 5: Prestazione ancora una volta senza spunti interessanti, anzi… In avvio di ripresa getta alle ortiche il possibile raddoppio dimenticandosi di calciare o servire Lukaku tutto libero in ottima posizione. Dal 60′ Lautaro 7 : Lancia alla perfezione Lukaku sull’incredibile regalo di Ibanez per il gol che, di fatto, chiude i giochi. La traversa gli nega il gol nel finale

La pagella dell’arbitro

Fabio Maresca 5,5: il fischietto partenopeo dirige il match fischiando solo quando strettamente necessario. Manca molto probabilmente un cartellino giallo per Calhanoglu nella prima parte di gara. In avvio di ripresa, ben coadiuvato dal VAR, non concede la massima punizione alla Roma per il tocco involontario con la mano di Darmian.

Il nostro super TOP

La giocata che avvia l’azione del gol di Dimarco spacca letteralmente l’equilibrio del match e vale i tre punti. Il super top è Marcelo Brozovic, che conferma l’ottima prestazione di Verona, giocando e recuperando una mezza infinità di palloni, sempre con precisione, decisione e grandissima qualità. Brozo è finalmente tornato Epic.

Il nostro super FLOP

Scelta obbligata per il titolo di super flop di serata, che va a Roger Ibanez. Il difensore brasiliano gioca una buona gara, arrivando anche in un paio di occasioni a pochi centimetri dal gol. Poi, però, l’incomprensibile amnesia che spalanca la porta a Lukaku e di fatto mette la parola fine ai giochi, vanifica ogni possibile assalto finale dei giallorossi.

