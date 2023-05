Inter, Inzaghi si gode la vittoria ma la testa è già al derby di Champions

Il tecnico nerazzurro si è detto soddisfatto per il successo all'Olimpico contro la Roma. Adesso pensa alle scelte da effettuare in vista della semifinale d'andata col Milan.

06-05-2023 21:14

Dopo il doppio successo in Champions League sul Benfica, l’Inter è tornata alla vittoria in campionato e adesso sono quattro di fila: Empoli, Lazio, Verona e Roma. Proprio con quest’ultima gioia all’Olimpico contro i giallorossi, i nerazzurri si sono messi in ottima posizione per chiudere tra le prime quattro a fine campionato e arrivano con grande morale all’attesissimo derby di Champions contro il Milan.

Inter, la grande gioia di Inzaghi

Ai microfoni di Dazn, Simone Inzaghi si è detto così molto soddisfatto per questa nuova vittoria: “Squadra sempre in partita, i ragazzi sono da abbracciare uno a uno. Siamo l’Inter e vogliamo giocare tutte le competizioni fino in fondo”. Infatti, oltre alle ultime gare di campionato, i nerazzurri avranno le semifinali di Champions col Milan e la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina.

Sulla gestione e sui possibili cambi della sua squadra ha detto: “Adesso ho la possibilità di ruotare a centrocampo e in attacco, che non avevo mai avuto. Ho qualche problemino con i difensori, che spero di risolvere. Posso scegliere, fino a gennaio non era successo. Brozovic non l’ho mai avuto, sapevamo che ci avrebbe aiutato. Adesso sta facendo la differenza”.

Inter, le possibili scelte di Inzaghi nel derby

A proposito di euroderby, Inzaghi ha parlato così dell’undici che potrebbe schierare: “È una sfida in 180 minuti, in questi anni ne abbiamo giocate tante. Ci saranno momenti in cui si dovrà soffrire tutti insieme. Sarà un derby aperto, per quanto riguarda le formazioni e i ballottaggi uno può avere delle idee in testa, ma poi a 72 ore dalla gara magari si vedono cose che fanno cambiare”.

Inzaghi non vede l’ora di affrontare questo finale di stagione: “Abbiamo lavorato, nessuno ci dava la sicurezza di una semifinale di Champions e una finale di Coppa Italia. Ho la fortuna di lavorare con dei professionisti che mi aiutano molto e giocatori con un grandissimo cuore. Ci sono stati anche momenti in cui ci siamo dovuti tappare le orecchie per giudizi sui quali non eravamo d’accordo“.

Inter, la crescita della squadra per Lukaku

Ai microfoni di Dazn al termine della gara si è presentato anche Romelu Lukaku, autore del secondo gol. Il centravanti belga è soddisfatto: “Sono contento della partita della squadra, stiamo crescendo e arrivando a un livello top. Dobbiamo continuare a lavorare, sappiamo la nostra situazione e dobbiamo sfruttarla. Tutti vedono la nostra voglia di vincere. Oggi abbiamo dimostrato la nostra maturità“.

Nel mirino suo e della squadra ora c’è l’euroderby contro il Milan. Così Lukaku anche sulle possibili scelte di Simone Inzaghi: “Adesso dobbiamo recuperare bene. Da domani prepareremo la partita di mercoledì. Ora stiamo tutti bene, ci serve sfruttare il momento per far male agli altri. Devo solo fare il meglio per l’Inter, so cosa devo fare e sto aiutando la squadra. Questo mi rende felice“.