Roma, la confidenza di Josè Mourinho allarma i tifosi giallorossi

12-07-2022 08:08

Qualcosa si era intuito dagli ultimi post sui social, un po’ enigmatici e comunque interpretabili in maniera non proprio positiva. Poi c’è stata la comunicazione del silenzio totale fino alla vigilia del campionato: nessuna intervista, nessuna conferenza. Ora da Josè Mourinho arriva un altro segnale che allarma i tifosi della Roma. Lo rivela il Corriere dello sport che ha raccolto un suo sfogo e ai Mercati di Traiano per il Phygital Sustainability Expo dove la figlia Matilde ha presentato la sua collezione di gioielli sostenibili.

La Roma finora è ferma agli acquisti di Matic e Celik

Sul mercato finora tante voci ma pochi fatti concreti: i giallorossi sono fermi allo svincolato Matic e a Celik (oltre al secondo portiere Svilar). Alla lista di Mourinho mancano almeno altri due centrocampisti ed un colpo ad effetto per l’attacco. Il sogno dello Special One è Dybala, non è un mistero ed anche l’incertezza sulla situazione di Zaniolo contribuisce alla scarsa serenità del tecnico.

Mourinho preoccupato per il mercato

Il Corriere dello sport scrive: “Mourinho con una polo marrone, jeans e scarpe da ginnastica questa volta non si è trincerato nel silenzio promesso al suo sbarco in città lo scorso 3 luglio: «Si vede dalla faccia che sono preoccupato?», ci ha chiesto sorridendo. Poi si è lasciato andare in una confidenza sul suo stato d’animo, quello che tanti tifosi avevano già intuito dai suoi post strategici sui social: «Sono un po’ frustrato per il mercato», ha ammesso Mou, che poi ha anche aggiunto: «Ma tranquillo, tranquillo».

Tifosi della Roma agitati sui social dopo le parole di Mourinho

Fioccano le reazioni: “Arriverà il giorno in cui Mourinho farà una conferenza stampa…. arriverà..”, oppure: “Dovrebbe guardare il mercato del Milan e rincuorarsi” e ancora: “Ci voleva, per iniziare la giornata”.

In tanti però non danno peso alla vicenda: “Sull’occhiello a sinistra c’è scritto che avrebbe risposto così a un loro cronista! Mi domando quando e, se non fosse vero, mi auguro in una mega querela da parte di Mourinho e della Roma, perché sta cosa sarebbe molto grave!” e infine: “Quelle del corriere su Mourinho sono illazioni”.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE