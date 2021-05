Roma, la critica dei tifosi: “Era quello sbagliato”

La Roma si aggiudica il derby con la Lazio con un netto 2-0 al termine di una gara in cui i giallorossi sono sempre stati in controllo del match. La formazione di Fonseca approfitta di una prestazione super di Dzeko e porta a casa tre punti ma soprattutto una vittoria importante per la tifoseria.

A fine stagione però si tratta di un derby che ha decisamente meno peso rispetto ad altri. Entrambe le squadre hanno infatti poco da chiedere a questo campionato con i giallorossi che già si preparano all’era Mourinho. “Una Roma che cerca di salvare la stagione – dice Roberto – regalando ai tifosi il derby di ritorno, e una Lazio senza motivazioni né europee né di campionato avendo vinto quello di andata. Ergo un derby per uno non fa male a nessuno”.

Grandi con le piccole

Ma il derby, anche quando non c’è nulla in palio, resta sempre un’occasione per prendersi di mira soprattutto sui social con Alessandro che fa notare: “Vinciamo solo con le piccole”. E c’è chi ne approfitta per lanciare un’altra critica all’ormai partente Fonseca: “Il derby dimostra che le alternative tattiche la Roma le aveva, la difesa a 4 una possibilità ignorata. Fonseca non ha avuto il coraggio di cambiare quando doveva. Battere la Lazio un premio allo spessore umano, da tecnico può fare di più”.

Il saluto di Fonseca

Ma c’è chi considera la vittoria di stasera come un buon auspicio per il futuro della Roma di Mourinho e soprattutto un saluto ad un allenatore come Fonseca: “Vittoria doverosa per i tifosi. Fonseca si congeda dalla Roma con tre punti nel derby. I giallorossi giocano bene dimostrando di avere la testa giusta. Un sussulto importante per il futuro: bene così”.

La delusione laziale

Un derby, anche se con pochi significati di classifica, è sempre un appuntamento importante per i tifosi di entrambe le squadre. I fan della Lazio criticano aspramente la prova della squadra;: “Dopo questa squadra devono saltare parecchie teste. Grazie ai senatori, tutti a casa. Questa squadra non ha la mentalità da grande squadra, e un po’ è colpa vostra che non l’avete trasmessa. Perché quando manca lai voglia in un derby è grave”. E ancora: “Lazio non pervenuta, a tratti imbarazzante. Ma vincete sempre quelli sbagliati”.

15-05-2021