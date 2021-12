Roma, la rabbia dei tifosi sui social: “Era tutto premeditato”

02-12-2021 10:03

Non bastava la sconfitta, anche la beffa. La Roma esce dal turno infrasettimanale con le ossa rotta. La squadra di Josè Mourinho rimedia una brutta sconfitta sul campo del Bologna che allontana i giallorossi dal quarto posto in classifica. Ma a preoccupare i fan della formazione capitolina è arrivata anche la beffa con l’ammonizione rimediata da Tammy Abraham che sarà così costretto a saltare il big match contro l’Inter.

Abraham squalificato: la rabbia giallorossa

I tifosi della Roma si aspettavano già prima della partita che in vista del match dell’Inter potesse arrivare un giallo all’attaccante: “Avessi 5000 euro li punterei tutto sul giallo ad Abraham oggi”, aveva scritto un tifoso prima della partita. A quanto pare la sua sarebbe stata una scommessa vincente visto che il giallo è arrivato ed è stato anche molto contestato dai tifosi.

Sui social dopo la gara è esplosa la protesta: “Eccolo il tanto atteso Pairetto amici miei. Il povero Abraham non se ne capacita, poverino non conosce come vanno le cose qui in Italia. Giallo inventato e niente Roma-Inter perché diffidato”. Nel corso della partita con il Bologna, i tifosi della Roma vedono degli atteggiamenti arbitrali poco convincenti: “Zaniolo (che sbaglia quando simula) è talmente perseguitato che non ha nemmeno la forza di protestare. Sul gol mancato a fine partita subisce fallo da dietro ma sa già che se protesta viene ammonito e salta anche lui l’Inter”.

Per lo stesso motivo protestano anche i tifosi delle altre squadre come quelli del Milan: “Ammonito Abraham che era diffidato e chi beccano alla prossima? Sempre loro”. E ancora: “Ammonizione scientifica sono diventati i nuovi ladri possibile che non abbiate ancora capito”.

Roma: le proteste contro la squadra

Nonostante il giallo a Abraham che molti fan definiscono come “premeditato”, ci sono tanti romanisti che però se la prendono con la squadra e con quanto visto in campo a Bologna: “E’ inutile che ci lamentiamo del giallo ad Abraham. Stiamo pensando a Roma-Inter, e abbiamo fatto ridere anche a Bologna”. E ancora: “Giallo ridicolo ma la nostra prestazione è stata ancora più ridicola”.

