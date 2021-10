Roma, la società si muove: a gennaio almeno 4 cessioni

22-10-2021 20:43

Ci si aspettava delle conseguenze dopo la figuraccia della Roma in Conference League contro i norvegesi del Bodo Glimt, e ora sembra che la società si sia messa subito al lavoro. La conferenza stampa shock di Josè Mourinho, che di fatto aveva bocciato tutte le riserve giallorosse, è dunque destinata a lasciare strascichi importanti.

Nello specifico, la Roma è intenzionata a liberarsi di alcuni giocatori non ritenuti “degni” già nel corso della sessione invernale di calciomercato. Nello specifico, come riporta calciomercato.com, Borja Mayoral, Villar, Diawara e l’oggetto misterioso Reynolds sono dati in partenza. Anche il giovane terzino Calafiori dovrebbe trovare un’altra sistemazione, ma a differenza dei suoi colleghi dovrebbe andare in prestito per fare esperienza, dato che Mourinho non sembra ancora aver mollato con lui.

OMNISPORT