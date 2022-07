Roma, l'annuncio del Bodo/Glimt per Solbakken

06-07-2022 21:04

La Roma e il Napoli hanno messo nel mirino Ola Solbakken, attaccante del Bodo/Glimt che tanto bene ha fatto in questa stagione. In un’intervista per TV2 però, l’allenatore del club norvegese Kjetil Knutsen ha precisato la posizione del club

Queste le sue dichiarazioni: “Non venderemo giocatori fino al 1° agosto“, ha dichiarato il tecnico. Knutsen però ha anche rivelato la possibilità di Solbakken di cambiare squadra.

