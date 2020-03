Roma, l'annuncio di Francesco Totti esalta i tifosi

Francesco Totti non esclude un ritorno alla Roma da qui ai prossimi mesi, se dovesse concretizzarsi il passaggio di proprietà da James Pallotta a Dan Friedkin. Dopo il divorzio traumatico dello scorso giugno, l'ex capitano ha aperto un'agenzia di scouting, e nelle prossime settimane parteciperà anche a un reality, Celebrity Hunted.

Ma nel suo cuore resta la Roma: "Se dovesse arrivare una telefonata da Friedkin, gli parlerò, valuterò. Mai dire mai", sono le parole in un'intervista a Il Messaggero.

Totti ha parlato anche del momento dei giallorossi: "Quarto posto e vittoria dell'Europa League sono obiettivi raggiungibili ma le partite sono sempre meno e non è facile. Il gruppo deve restare unito, fare quello che sa e spero davvero di vedere la squadra raggiungere certi traguardi".

Sulla sua carriera: "C'è stato un momento in cui ho avuto la possibilità di andare via ma non sarei mai scappato per rispetto di tifosi e maglia. Non avrei mai potuto trovare una società come la Roma. C'è stata un'ipotesi concreta ma l'amore è andato oltre".

Il momento difficile dell'Italia: "È il momento della paura. Dobbiamo restare uniti, da nord a sud, e trovare questo benedetto vaccino. In giro c'è tanta ansia, anche perché tutti parlano e c'è chi dice la verità e chi cavolate. Dobbiamo essere forti. E seguire chi, dall'alto, ci dice: chiudete tutto. L'economia va a picco, purtroppo. Ma la salute viene prima".

Anche la serie A è stata bloccata: "Non è giusto che il bar debba chiudere e il campionato no. Sarebbe surreale. Anche se sarà un danno economico non da poco".

