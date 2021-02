Roma, le parole d'amore di Nicolò Zaniolo

Sta per tornare Nicolò Zaniolo. Dopo la notizia della negatività al Covid-19 della giornata di ieri, oggi è in attesa di ricevere l’idoneità sportiva con le visite a Villa Stuart. Il giovanissimo talento giallorosso classe 1999 è reduce da un doppio infortunio al legamento crociato del ginocchio, una vera sfortuna per un ragazzo in rampa di lancio come lui.

Ma ora il peggio sembra alle spalle, e Zaniolo è pronto a ricominciare da dove si era fermato, magari sperando ancora in una chiamata per Euro 2021 da parte di Roberto Mancini.

Il giocatore è stato intervistato da “Icon”, rivista che si occupa di tendenze e lifestyle, esprimendo profonde parole d’amore verso la Roma:

“La Roma mi ha cambiato la vita, in tutti i sensi. Mi ha preso da ragazzino e mi sta facendo diventare uomo, mi ha dato l’opportunità di giocare, mi ha regalato tutta questa popolarità. Come posso non amarla”.

Anche se la carriera di Nicolò Zaniolo è fin qui davvero breve, si può già cercare di trarre i primi bilanci su come sta andando al netto dei terribili infortuni:

“Non mi sento affermato, sento che ogni giorno devo lavorare per diventarlo: sono un ragazzo con tante potenzialità, ma devo migliorare sotto tanti aspetti. In una squadra come la Roma di pressioni ce ne sono di più che in una squadra normale: sta a me gestirle nella maniera giusta, e io lo faccio allenandomi sempre al massimo. Gli infortuni sono state delle mazzate, ma devo dire che mi hanno fatto crescere da un punto di vista umano e caratteriale”.

09-02-2021