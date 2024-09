Roma, Lina Souloukou sotto scorta: tifosi contro la Ceo per l'esonero di De Rossi, bufera sui Friedkin in fuga

Clima pesantissimo nella Capitale, sponda giallorossa: tutela per la manager greca e per i suoi figli, mentre fa discutere la clamorosa fuga dei Friedkin per evitare i fischi.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Per i tifosi giallorossi non ci sono dubbi, la responsabile del clamoroso – o forse addirittura oltraggioso – allontanamento di Daniele De Rossi dalla Roma è Lina Souloukou, la Ceo greca che la proprietà americana ha scelto per amministrare il club per conto loro. Secondo la “vulgata popolare”, è stata proprio l’ex dirigente dell’Olympiacos a decidere di cacciare DDR dopo aver interpretato le parole di Totti – “ti useranno come parafulmine” come un messaggio espresso “per conto” dello stesso De Rossi. Apriti cielo. Nei confronti della Ceo della Roma si sono moltiplicate scritte offensive e minacciose. Tanto che da un paio di giorni Soulokou e famiglia sono state poste sotto tutela.

Roma, protezione e vigilanza per Lina Souloukou

Come riporta l’agenzia Adnkronos, l’atteggiamento ostile della tifoseria della Roma nei confronti di Lina Soulokou, individuata come la “colpevole” del siluramento di Daniele De Rossi, ha indotto le autorità di pubblica sicurezza a decidere di porre sotto tutela la manager. A far scattare l’allarme sono stati gli striscioni e le scritte spuntati a macchia di leopardo nelle ultime ore nella Capitale, compreso quello che è stato esposto nella notte all’esterno del centro sportivo di Trigoria: “Ddr mare di Roma… Lina il male di Roma!”. Ma già da prima, per la verità, Soulokou usufruiva di un servizio di protezione.

Tifosi inviperiti: tutela pure per i figli di Souloukou

Sempre in base alle informazioni riportate da Adnkronos, sotto scorta sono stati posta perfino i due figli di tre e otto anni della dirigente ellenica, che sono vegliati e guardati a vista anche nel tragitto verso le rispettive scuole. Preoccupano le possibili escandescenze del tifo, soprattutto di schegge impazzite della tifoseria. E il clima nei confronti della dirigenza, in particolare di Souloukou, non è certamente dei migliori. L’ansia del controllo, l’ossessione per la gestione maniacale di tutto ciò che accade a Trigoria avrebbe indotto la manager greca a spingere per il licenziamento di De Rossi.

Nel mirino pure i Friedkin per la clamorosa fuga

Per Roma-Udinese, intanto, sono annunciate contestazioni. La Curva Sud ha chiarito che entrerà all’Olimpico con mezz’ora di ritardo e ha invitato pure gli altri settori dello stadio a fare altrettanto. E in tanti si rammaricano del fatto che allo stadio non ci saranno i Friedkin. La proprietà americana è finita al centro delle polemiche per l’esonero di De Rossi e per la conseguente fuga decisa proprio per evitare fischi e manifestazioni di disappunto. Dan e Ryan Friedkin sembrano essere letteralmente “scappati” per sfuggire alle legittime rimostranze dei tifosi e questo sui social ha dato vita a una vera e propria bufera nei confronti del presidente texano e del figlio.