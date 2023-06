Roma: missione a Londra per Scamacca

Tiago Pinto aspetta che il West Ham apra al prestito dell'attaccante ex Sassuolo, condizionato da un infortunio nella sua stagione in Inghilterra

13-06-2023 14:11

La Roma si muove con sempre maggiore concretezza per Gianluca Scamacca, attaccante italiano del West Ham ed ex Sassuolo. In settimana, il direttore sportivo giallorosso Tiago Pinto volerà a Londra per trattare faccia a faccia con gli inglesi. La speranza è che gli Hammers apra al prestito del giocatore, ma non è detto che non ci possa essere anche un’altra formula. Scamacca avrebbe già dato il suo gradimento alla destinazione capitolina dopo una stagione in chiaroscuro a causa di un infortunio. I Friedkin hanno già portato a Roma due giocatori per l’anno prossimo: Aouar e N’Dicka.