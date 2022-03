Roma, Mkhitaryan: "Non era facile vincere su questo campo"

10-03-2022 21:10

Il trequartista della Roma Henrikh Mkhitaryan ha parlato subito dopo la fine della partita contro il Vitesse e terminata 1-0 per i giallorossi grazie a una rete di Sergio Oliveira al 45′. La Roma è rimasta imbattuta per cinque gare di fila, in questa stagione non accadeva da settembre, nelle prime sei partite ufficiali della gestione Mourinho.

Queste le parole dell’armeno:

“Non era facile su questo campo. Una partita dura per noi e per loro. Sapevamo che non era facile vincere. Meno male che abbiamo segnato alla fine del primo tempo per difenderci nella ripresa. Ci hanno messo un po’ in difficoltà”.

OMNISPORT