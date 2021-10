Roma, Mkhitaryan: "L'arbitro poteva aspettare a fischiare"

17-10-2021 23:56

Il trequartista della Roma Henrikh Mkhitaryan ha parlato ai microfoni di DAZN a proposito della partita persa dai giallorossi per 1-0 contro la Juventus. Sfida, quella dell’Allianz Stadium, contraddistinta da una polemica nei confronti dell’arbitro Orsato, che non ha assegnato il vantaggio ad Abraham e ha fischiato il rigore per la Roma appena prima che l’inglese potesse ribadire in rete. Questa l’opinione dell’armeno:

“Siamo frustrati, siamo stati la squadra migliore oggi. Abbiamo creato tanto per segnare, posso dire che stiamo migliorando. Possiamo fare meglio e vincere le prossime partite. Tutti noi sappiamo che Zaniolo è importante per la squadra, l’abbiamo visto fiducioso e vedremo nei prossimi giorni le sue condizioni”.

Poi un focus sull’azione che ha portato al rigore a favore della Roma, dove Orsato ha fischiato il penalty senza aspettare la fine dell’azione, che si era conclusa col gol di Braham

“L’unica cosa che posso dire è perché non possono aspettare di finire l’episodio? Perché quando c’è fuorigioco fischiano dopo 6/7 secondi e lasciano finire l’azione qui invece no. Finito l’episodio e poi si fischia rigore. Tutti hanno visto che è successo”.

