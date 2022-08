Roma, Mourinho: "All'intervallo ho detto ai miei che mi vergognavo"

27-08-2022 21:08

Dopo il match pareggiato con la Juventus per 1-1, Mourinho è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Che mi sono detto con Allegri? Non so se posso dire le stesse parole che ho detto a lui. ‘Abbiamo avuto un cu… nel primo tempo e qualcosa in più nel secondo’“.

“All’intervallo ho detto ai miei che mi vergognavo di loro e della squadra – ha continuato Mourinho -. Nel secondo tempo è stato diverso, il problema è capire perché no nel primo tempo. Non è un problema di tattica, ma di atteggiamento. Io nel primo tempo in panchina dicevo a Salvatore (Foti) di pregare per finire il primo tempo sull’1-0. L’ho detto anche ai calciatori”.