Roma, Mourinho attacca l'Olimpico e dà l'annuncio su Zaniolo

22-08-2022 21:14

Al termine del match vinto contro la Cremonese, Mourinho è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Non siamo stati bravi a concretizzare nel primo tempo, se non sblocchi queste partite poi diventano ancora più dure perché salgono paura e pressione. L’astinenza degli attaccanti però non mi preoccupa. Potevamo chiudere il match già nei primi 20 minuti, ma il loro portiere è stato fantastico e passato quel periodo il terreno era un campo di patate. Abbiamo finito in difficoltà fisica, ma la squadra ha difeso bene e con concentrazione”.

L’infortunio di Zaniolo invece non è andato giù a Mourinho: “Sono preoccupato, starà fuori qualche tempo ma è la vita. Già siamo pochi, poi abbiamo perso due giocatori nel giro di poco tempo (Wijnaldum ndr). Il calcio è così, succede e dobbiamo guardare avanti. Mercato? Tutti vogliamo il bene della Roma, ci penseranno proprietà e dirigenti a fare la cosa migliore”.