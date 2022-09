Roma, Mourinho: "Il Ffp penalizza chi vuole diventare grande"

03-09-2022 16:43

La Roma è in testa alla classifica, in coppia con l’Atalanta, e ora c’è l’appuntamento in casa dell’Udinese. Ma in conferenza stampa José Mourinho ha voluto parlare delle sanzioni Uefa al club giallorosso per il Fair Play Finanziario: “Non penso abbia due pesi e due misure. Però nella sua onestà penalizza troppo chi lo vuole applicare in un modo virtuoso”.

“Protegge le squadre che sono già delle potenze – ha voluto precisare lo stesso Mourinho -, ma quello che mi colpisce di più è che a livello competitivo penalizza chi vuole diventare grande. Con qualche milione in più la Roma sarebbe in condizione di sognare. Per pochi milioni, invece, siamo condizionati ed è molto più difficile così poter arrivare“.