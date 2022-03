Roma, Mourinho preme per il suo pupillo: un senatore rischia il posto

05-03-2022 10:32

La Roma pensa già al mercato. La società giallorossa vuole cominciare a costruire per il futuro e in vista della prossima stagione. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione di Josè Mourinho una squadra in grado di lottare sin dalle prime giornate per le posizioni di vertici della serie A.

Roma: sul mercato a caccia di occasioni

Nelle ultime settimane si è parlato molto del mercato della Roma in vista della prossima stagione, Tiago Pinto e i suoi collaboratori stanno scandagliando il mercato europeo in cerca di giocatori da valorizzare. L’obiettivo è quello di riuscire ad arrivare a profili che non hanno ancora lo status di “big” ma che possono diventare dei futuri top player.

Roma: occhi su Svilar del Benfica

Tra gli obiettivi della Roma per la prossima stagione c’è anche un portiere. Il sito Calciomercato.com rivela infatti che ci sarebbe grande attenzione per Mile Svilar, portiere serbo di 22 anni ma cresciuto in Belgio e che ora gioca con la maglia del Benfica. Svilar non ha avuto grandi occasioni di mettersi in mostra ma viene considerato un prospetto di altissimo livello. Del resto è stato l’estremo difensore più giovane ad aver esordito in Champions League. Lo ha fatto con il Manchester United quando in panchina c’era proprio Josè Mourinho.

Svilar: la scelta non convince i tifosi

L’idea di puntare ancora una volta su un nuovo portiere non sembra però convincere i tifosi della Roma. Nel corso degli ultimi anni i capitolini hanno cambiato in più occasione l’estremo difensore, un ruolo molto delicato nel quale servirebbe maggiore stabilità. Una stabilità che i tifosi speravano di aver trovato con l’arrivo di Rui Patricio, un altro pupillo dello Special One.

I commenti dei tifosi sembrano soprattutto negativi: “Questi ancora non hanno capito – commenta Sassolino – che devono prendere un giovane italiano ed affidabile e farlo crescere con loro. Vanno sempre su spagnoli o portoghesi”. Mentre Gnery punta proprio sulla stabilità: “Se magari riuscissero a tenere un portiere per più di una stagione sarebbe una cosa incredibile”. Mentre Ciccio scrive: “Ma la Roma quanti portieri ha cambiato negli ultimi anni? Che poi Rui Patricio non è scarso. Si sa che la stabilità in quel ruolo è importante per l’equilibrio di tutta la squadra”. Mentre per Fede c’è una spiegazione diversa: “Questa è la maledizione di Alisson. Buoni 70 milioni per un portiere”.

