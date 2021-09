Nessun problema serio per Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista della Roma, che ieri ha lasciato il ritiro della Nazionale per degli accertamenti, aveva riportato dei problemi muscolari ma può tirare un sospiro di sollievo.

Gli esami strumentali a cui si è sottoposto non hanno evidenziato lesioni, il giocatore quindi sarà a disposizione di José Mourinho per la partita in programma domenica sera all’Olimpico contro il Sassuolo.

OMNISPORT | 07-09-2021 19:28