Roma, non si placano le voci di mercato per Tammy Abraham

14-06-2022 11:19

Il Manchester United del nuovo tecnico Erik Ten Hag sta sondando il mercato alla ricerca di una punta giovane e che possa guidare il reparto offensivo dei Red Devils per parecchi anni. Cavani si è svincolato, e anche Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare in estate.

Con il passaggio di Darwin Núñez al Liverpool, quello di Haaland al City, non rimangono poi molti centravanti giovani da poter acquistare, Ed ecco che, come riporta il Sun, torna l’interesse dello United per Tammy Abraham, protagonista di una grandissima stagione con la Roma.

Nel caso davvero i Red Devils decidessero di avanzare un’offerta, sarebbe molto difficile per i giallorossi dire di no, soprattutto considerando le disponibilità economiche della Premier League.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE