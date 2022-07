Roma, non solo Dybala: nuovo nome per l'attacco dalla Premier

10-07-2022 15:14

La Roma di José Mourinho è ancora un cantiere decisamente aperto: i soliti arcinoti esuberi difficili da piazzare, lo scontento Zaniolo da vendere a cifre congrue al suo valore di mercato, quel sogno chiamato Paulo Dybala e molto altro.

Quello dell’argentino ex Juve non è infatti l’unico nome per l’attacco giallorosso sul taccuino di Tiago Pinto: ci sarebbe anche Wilfried Zaha, attaccante e bandiera del Crystal Palace.

Con il Club inglese, il 29enne ivoriano ha raccolto 429 presenze, 83 reti e 73 assist dal 2014 ad oggi. Cifre importanti per un giocatore valutato circa 25 milioni di euro, stima che tuttavia la Roma tuttavia ha provato ad abbassare leggermente.

Tiago Pinto infatti, come rivela Repubblica, avrebbe già proposto 15 milioni più il cartellino di Felix o Volpato, due dei giovani più promettenti di casa. Per ora la trattativa è ancora in stato primordiale, ma potrebbe entrare presto nel vivo. Specialmente se dovesse sbloccarsi il trasferimento di Nicolò Zaniolo alla Juventus, che – chissà – potrebbe portare anche lo stesso Dybala a compiere il tragitto opposto.

