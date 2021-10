Roma, non solo Orsato: la rabbia dei tifosi trova un altro colpevole

18-10-2021 08:27

Josè Mourinho e il gesto delle manette: una foto che ha fatto il giro del web e che ancora oggi viene usata come una sorta di meme quando si vuole protestare contro una decisione arbitrale. Il tecnico portoghese si è fatto conoscere nel mondo del calcio non solo per le sue grandi capacità come allenatore, ma anche e forse soprattutto come comunicatore: uno di quelli che non le mandava a dire in nessuna circostanza.

Mourinho smorza le polemiche

Dopo la sconfitta con la Juventus, però lo Special One ha dato l’impressione di non voler infiammare la polemica. Il tecnico portoghese ha analizzato la gara dello Juventus Stadium cercando di concentrarsi su quanto visto nel corso dei novanta minuti e non sugli episodi incriminati e in particolare sulla decisione di Orsato di non accordare il vantaggio e di fischiare il rigore alla Roma (poi sbagliato).

“I tre minuti di recupero sono una cosa ovvia che riguarda un’intenzione – ha detto al termine del match il tecnico – non ho visto neanche quando voi parlavate del rigore, voglio isolarmi dall’episodio e concentrarmi sulla mia squadra e su quello che ha fatto”.

La rabbia dei social verso Mou

Molti tifosi hanno letto queste dichiarazioni di Mourinho come un’intenzione di non attaccare la Juventus. Una scelta che non è piaciuta ad alcuni tifosi della Roma ma anche ai suoi vecchi tifosi dell’Inter: “Mamma mia Josè. 10-12 anni fa dopo una roba simile avresti tirato su un casino che avresti rischiato il penale in tribunale. Sta vecchiaia ti ha rovinato non sei più tu”. Anche Antonello lo critica: “In realtà l’aspetto peggiore è che il casino lo ha fatto dopo il derby di Roma dove aveva ben poco da lamentarsi. Oltre che bollito sta a vedere che è diventato pure servo delle sistema. Che delusione”.

Ma ci sono anche tifosi che nonostante tutto difendono il tecnico toscano: “Personalmente ho sempre adorato Mourinho e questa versione negli ultimi 2-3 anni mi piace tantissimo, immenso signore”. Mentre Mary ha un dubbio: “Ma a Mourinho hanno dato un sedativo dopo la partita. Non me lo aspettavo così remissivo dopo quello che è successo”.

