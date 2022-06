Roma, oggi scade l'ultimatum a Mkhitaryan

03-06-2022 12:49

Oggi è il giorno decisivo per il futuro del trequartista armeno della Roma Mkhitaryan. Oggi infatti scade l’ultimatum imposto dalla società, che per volere espresso di José Mourinho ha offerto all’ex United un contratto da di un anno a 3.6 milioni fissi (con la possibilità di arrivare a 4.2 con i bonus), che si rinnoverebbe in modo automatico in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Dal canto suo il giocatore sembra ormai diretto verso Milano, sponda Inter, che comunque offrirebbe circa la stesa cifra dei giallorossi. Ora la palla è solamente nel campo dell’armeno, che deve scegliere se giocare subito la Champions e giocarsi il posto con Calhanoglu oppure rimanere nella Capitale e contribuire alla ripresa della Roma.