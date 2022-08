Roma: per il centrocampo proposto Allan

24-08-2022 11:12

Ore concitate in casa Roma per la ricerca di un centrocampista che possa sostituire Georgino Wijnaldum. L’infortunio alla tibia terrà fuori dai giochi per parecchi mesi l’ex PSG e quindi la dirigenza giallorossa, sta facendo di tutto per poter regalare a Mourinho un altro profilo utile per la mediana.

Ovviamente i nomi possibili in entrata si sprecano. Oggi secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, fra i profili proposti ci sarebbe anche l’ex Napoli Allan. Il centrocampista è in rotta con l’Everton e avrebbe un costo contenuto, al di sotto dei 10 milioni di euro.

Difficile a questo punto che il centrocampista arrivi prima del prossimo turno e che sia abile e arruolato per il match di sabato pomeriggio contro la Juventus.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE