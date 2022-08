Roma: quasi fatta per Wijnaldum

01-08-2022 10:27

La Roma è in prima fila per Georginio Wijnaldum. Come riporta il Corriere dello Sport infatti il club giallorosso sta limando gli ultimi dettagli con il Paris Saint-Germain. Il nazionale olandese ha rinunciato ad una parte dello stipendio che gli avrebbero dovuto corrispondere i Campioni di Francia allo scopo di facilitare la trattativa. Nelle prossime ore il giocatore arriverà in Italia per le visite e firma del contratto, che potrà diventare definitivo fino al 2025: se raggiunge il 50 per cento delle presenze stagionali e la squadra entrerà in Champion’s League, dovrà essere riscattato obbligatoriamente. Resta da fissare la cifra dell’acquisto che si aggirerà sui 10 milioni di euro.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE