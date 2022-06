Roma, Reynolds torna in Belgio

15-06-2022 23:44

Dopo sei presenze in giallorosso in Serie A nell’arco di due mezzi campionati lo statunitense Bryan Reynolds, che compirà 21 anni il 28 giugno, lascia di nuovo la Roma. La società capitolina ha trovato infatti l’accordo con il Westerlo, squadra della seconda divisione del campionato belga, per il prestito del giovane esterno della difesa. Reynolds nella seconda parte della stagione appena conclusa era già stato in prestito in Belgio ma col Kortrijk, in prima divisione, con cui ha totalizzato nove presenze e un gol.