19-01-2023 15:15

Adesso fra Nicolò Zaniolo e la Roma siamo davvero arrivati alla fine. Il rapporto fra il giocatore e il club giallorosso è ai minimi storici. L’ultima goccia è stata la partita di settimana scorsa negli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Genoa, dove il giocatore è uscito dal campo subissato dai fischi dello Stadio Olimpico per l’ennesima prestazione incolore. Adesso Zaniolo può partire già a gennaio.

Zaniolo, la Roma fissa il prezzo

Nell’ultimo anno e mezzo con José Mourinho in panchina non è mai stato decisivo, tranne per il gol nella finale vinta di Conference League contro il Feyenoord. Zaniolo ha saltato per febbre l’ultima gara di campionato in casa con la Fiorentina e poi si è sfogato con parenti, amici e tutto il suo entourage. Il giocatore ha tutte le intenzioni di partire, già a gennaio. Ma non sarà facile.

Il discorso con la Roma per il possibile rinnovo del contratto non è mai entrato nei dettagli, data anche la richiesta di Zaniolo di uno stipendio da cinque milioni a stagione. Ora con l’accordo in scadenza a giugno 2024 per i giallorossi sarebbe una buona cosa venderlo al più presto. Il club ha anche fissato il prezzo e vorrebbe incassare, magari subito, una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro.

Zaniolo, le possibili destinazioni

La frustrazione di Zaniolo si è vista anche nelle ultime ore sui social. Il giocatore ha infatti pubblicato una storia con un video di Cristiano Ronaldo e delle parole molto significative: “Tutto ha una soluzione. La vita è bella, solo alla morte non c’è soluzione. Ci sono cose che non sono corrette, non solo nel calcio, ma nella vita”. Un altro segnale del fatto che la voglia di cambiare aria sia tanta.

Le squadre interessate al giocatore sono soprattutto tre big estere. La prima è il Tottenham di Antonio Conte, che già ci aveva provato nella passata estate. Dalla Premier League c’è però anche il West Ham, dove giocano altri azzurri come Gianluca Scamacca, Angelo Ogbonna ed Emerson Palmieri. Quindi, la possibilità del Borussia Dortmund in Bundesliga. Sullo sfondo Leeds e Newcastle.

Roma, i possibili scenari futuri

Zaniolo adesso è a tutti gli effetti sul mercato. Una cifra tra i 35 e i 40 milioni sarebbe un’ottima cosa per la Roma che potrebbe così subito fare nuovi investimenti. L’obiettivo è monetizzare con una cessione definitiva del giocatore azzurro. I giallorossi vorrebbero fare lo stesso anche con il terzino olandese Rick Karsdorp, da tempo in rotta con Mourinho e con la società.

Mancano ancora 12 giorni alla fine del mercato invernale, quindi una trattativa per la cessione di Zaniolo dovrebbe partire subito. Se il calciatore dovesse lasciare Roma già a gennaio, allora Tiago Pinto si butterebbe su Davide Frattesi del Sassuolo, da tempo obiettivo per il centrocampo giallorosso. Provando poi a prendere subito magari anche un difensore.