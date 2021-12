Roma-Sampdoria, D'Aversa: "Proveremo a farci un regalo di Natale"

21-12-2021 14:22

Il tecnico della Sampdoria Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida contro la Roma all’Olimpico valida per l’ultima giornata di andata di Serie A. La Sampdoria ha vinto 2-0 l’ultima partita di Serie A contro la Roma e potrebbe ottenere due successi di fila contro i giallorossi nel massimo campionato per la prima volta dal 2015; risale, invece, al 1985 l’ultima occasione in cui i blucerchiati ci sono riusciti senza subire alcun gol.

Queste le parole di D’Aversa:

“Arriviamo da una striscia positiva e il nostro intento è proseguire pur conoscendo le difficoltà che ci saranno domani sera. Da parte nostra ci deve essere la voglia di andare a fare risultato un importante: proviamo a prenderci il nostro regalo di Natale. Loro vengono da una vittoria contro l’Atalanta e dunque saranno carichi, hanno giocato un giorno prima di noi, lo dico ma senza creare polemiche. Sarà una partita difficile ma da parte nostra ci deve essere la volontà di andare a giocare una partita importante. Quale partita cambierei? Non mi piacere tornare indietro, ma se devo dirne una direi l’ultima contro il Venezia perché non siamo riusciti a portare a casa il risultato”.

OMNISPORT