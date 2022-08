01-08-2022 22:01

In attesa di dare l’accelerata definitiva per portare nella Capitale, Georgino Wijnaldum, la Roma ha praticamente raggiunto l’accordo con Andrea Belotti. José Mourinho avrà, così, il suo vice-Abraham, e qualcosa di più, visto che uno che porta in dote oltre cento reti in Serie A, tra Palermo e Torino, non può essere considerato solo una riserva.

Roma, Belotti ha detto sì

L’ex attaccante del Torino, come riportato dall’esperto di mercato, Alfredo Pedullà, ha dato il suo benestare alla trattativa con i giallorossi. L’accordo tra le parti è totale, con un ingaggio iniziale a 2,8 milioni di euro più bonus che andrà a salire ogni stagione, per i prossimi tre anni. Tante le offerte dall’estero per il Gallo che ha sempre declinato le avances, proprio in attesa della Roma e di José Mourinho, che già lo avrebbe voluto con sé la scorsa estate e durante la sua avventura al Tottenham.

Roma, che cosa manca per Belotti

La fumata bianca è sempre più vicina. L’ultimo ostacolo all’arrivo nella Capitale di Belotti è una cessione nel reparto offensivo dei giallorossi, con gli indiziati principali a rispondere ai nomi di Eldor Shomurodov e Felix Afena-Gyan. L’uzbeko, in particolare, arrivato l’anno scorso dal Genoa è, piano piano sparito dai radar e la via verso il Bologna sembra ormai ben delineata. Poi, Mourinho potrà, finalmente, abbracciare Belotti e il Gallo ritrovare il suo ex compagno a Palermo, Paulo Dybala.

Tifosi della Roma in delirio per Belotti

Sui social, la notizia dell’imminente arrivo dell’ex Toro (e quello sempre più probabile di Wijnaldum), ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi giallorossi, che vedono la propria squadra pronta per lottare per traguardi importanti. Qualcuno scrive: “È un super vice per Abraham”, e poi: “Daje che vojo senti er gallo cantà“, “Benvenuto a Roma, Gallo”, “Ti aspettiamo a Roma Gallo”, “Sbrigati a firmare”, “Tutte le strade portano a ROMA..!!!”, “Quanto te vorrei vede’ in giallorosso ed esultare a cresta alta… non ce pensa’ due volte vieni a Roma”.