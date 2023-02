Roma, Smalling: "Ko immeritato col Salisburgo, ma al ritorno sarà diverso"

Il difensore inglese dei gialossi analizza i temi del ko di misura maturato in Austria

17-02-2023 15:47

C’è delusione, più che malumore, in casa Roma per via della beffarda sconfitta per 1 a 0 control il Red Bull Salisburgo nei playoff di Europa League (per accedere agli ottavi di finale), giunta all’88’ con la rete di testa di Nicolas Capaldo.

Queste le sensazioni del difensore giallorosso Chris Smalling: “Abbiamo subito gol nel finale, quando nel corso della partita i nostri avversari non avevano fatto un solo tiro in porta. Probabilmente, a livello di occasioni da gol complessive, ne abbiamo avute più noi. Subire gol negli ultimi minuti lascia parecchio amaro in bocca. Ovviamente sarebbe stato meglio non subire gol, ma giovedì prossimo ci saranno i nostri tifosi e lo stadio Olimpico sarà pieno. La passata stagione abbiamo vissuto grandi serate europee e giovedì cercheremo di viverne un’altra insieme a tutti i nostri tifosi”.