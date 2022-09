Roma: Solbakken primo rinforzo di gennaio

20-09-2022 10:11

A lungo seguito nel calcio mercato estivo, finalmente la trattativa che dovrebbe portare Solbakken vestire la maglia giallorossa è in via di chiusura.

Il calciatore norvegese, primo rinforzo del mercato invernale, arriverà al club capitolino da svicolato, in seguito all’esperienza al Bodo Glimt. In estate anche il Napoli aveva seguito con in interesse il classe ’98, virando poi su altri obiettivi.

Stando a foci piuttosto fondate, Solbakken firmerà un contratto quinquennale fino al 2027, da un milione di euro all’anno. Per fare spazio al nuovo arrivo, molto probabilmente, ci sarà l’uscita di un altro calciatore: Eldor Shomurodov è il più indiziato a lasciare la squadra.