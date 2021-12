Roma, sollievo per le condizioni di Zaniolo

10-12-2021 21:53

Dopo la grande paura vissuta durante la partita di Conference League contro il Cska Sofia, in casa Roma torna l’ottimismo sulle condizioni di Nicolò Zaniolo.

L’attaccante giallorosso era stato costretto a uscire dal campo nel secondo tempo, appena 16 minuti dopo il suo ingresso in campo nel match disputato in Bulgaria, provocando la rabbia e la preoccupazione di José Mourinho al termine della gara vinta 3-2 dalla Roma, che ha così conquistato il primo posto nel girone di Conference League.

Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Zaniolo nella giornata di venerdì, tuttavia, non hanno evidenziato lesioni all’adduttore destro.

Al momento non sono previsti ulteriori accertamenti, ma in ogni caso l’ex interista potrà recuperare senza fretta essendo squalificato per la prossima partita di campionato contro lo Spezia.

