Roma, Spinazzola: "Contavano i tre punti e sono arrivati"

15-08-2022 00:06

La Roma ha vinto all’esordio in Serie A in casa della Salernitana. Successo per 1-0 all’Arechi, che poteva essere più ampio secondo Leonardo Spinazzola: “Nel primo tempo potevamo essere sul 3-0 in tranquillità, ma di sicuro più avanti gli attaccanti non sbaglieranno le occasioni – ha detto a Sky Sport -. Oggi contavano i tre punti e sono arrivati”.

“Mi sento ancora di migliorare tanto e lo farò, sto facendo tanto lavoro perché abbiamo molte partite ravvicinate e voglio essere pronto – così Spinazzola, che ha parlato di Mourinho -. Ci ha detto di pensare partita dopo partita, ma è normale che quando arrivano giocatori di qualità sai che puoi fare molto meglio in campionato“.