Roma, spunta l'opzione Gotze come post Mkhitaryan

04-06-2022 09:32

La Roma si deve ormai rassegnare a perdere il proprio trequartista Henrikh Mkhitaryan, che ha rifiutato la proposta di rinnovo di contratto di 3,6 milioni di euro all’anno per sposare la causa dell’Inter, che al giocatore ha offerto più o meno la stessa cifra.

Come riporta Fantacalcio.it, la Roma avrebbe individuato nell’ex Borussia Dortmund Mario Gotze il sostituto ideale. Autore del gol decisivo per la Germania nei Mondiali 2014, i suoi problemi di salute ne hanno condizionato pesantemente la carriera da quel punto in poi. Buona però l’ultima stagione al Psv, dove ha collezionato 12 gol e 11 assist in 52 presenze.

Gotza ha una clausola rescissoria da cinque milioni di euro, e guadagna tre milioni a stagione, un ingaggio alla portata dei giallorossi.