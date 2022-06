Roma: spunta un nome folle per l'attacco

21-06-2022 08:22

Archiviato il colpo Nemanja Matic, la Roma prosegue nella sua campagna rafforzamento. Il club giallorosso vuole presentarsi in pole position all’inizio della prossima stagione per cercare di essere competitiva su tutti i fronti in cui sarà impegnata.

Mourinho vuole alzare l’asticella e contemporaneamente cerca un’alternativa di valore ad Abraham. Dopo il sogno di portare a Roma Cristiano Ronaldo, nelle ultime ore si sono fatti altri nomi importanti per quanto riguarda l’attacco giallorosso e uno di questi è quello di Edison Cavani.

Secondo quanto riferisce il portale catalano elnacional, la Roma si sarebbe inserita con prepotenza, nella corsa per arrivare a Edinson Cavani. L’attaccante uruguaiano, ex Manchester United, ha terminato il suo contratto con i Red Devils ed è oggi libero di firmare per un altro club.

Uno dei sogni del Matador era quello di tornare a vestire la maglia del Napoli, ma Cavani alla Roma potrebbe sentirsi una sorta di Ibrahimovic con lo stesso ruolo dello svedese che ricopre al Milan. Non un titolare inamovibile ma una riserva di lusso ed un uomo spogliatoio da mandare in campo all’occorrenza al posto o insieme ad Abraham.

