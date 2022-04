Roma, successo in rimonta contro la Salernitana. Highlights e pagelle

10-04-2022 19:57

Fa una fatica enorme la Roma ad avere la meglio sulla Salernitana fanalino di coda della Serie A, soprattutto considerando che si giocava all’Olimpico, in casa dei giallorossi. La banda dello Special One supera i campani col punteggio di 2-1, dopo essere stati in svantaggio per 70 minuti.

Radovanovic su punizione infatti aveva portato in vantaggio gli ospiti al minuto 11, e da li in poi era stato praticamente un assolo giallorosso. Il gol del pari però arriva solamente all’81’ con una magia di Carles Perez. Ci pensa poi Chris Smalling a trovare la rete del definitivo vantaggio, col 22° gol della Roma da palla inattiva.

I giallorossi così trovano la terza vittoria consecutiva in campionato dopo Lazio e Samp, la quarta nelle ultime cinque uscite, e consolidano il quinto posto in classifica alle spalle della Juve e davanti alla Lazio. Per la Salernitana, invece, ogni giornata che passa si fa sempre più dura.

Roma-Salernitana, gli Highlights

11′: Prima occasione della Salernitana con Ederson , che scarica in porta una botta potentissima deviata in corner da Rui Patricio.

con , che scarica in porta una botta potentissima deviata in corner da 20′: Occasione Roma con Mkhitaryan , che riceve da El Shaarawy dopo che l’italo-egiziano si era fatto 40 metri palla al piede. Mancino rasoterra, palla fuori di poco

con , che riceve da dopo che l’italo-egiziano si era fatto 40 metri palla al piede. Mancino rasoterra, palla fuori di poco 23′: Gol della Salernitana , su punizione, con una botta micidiale di Radovanovic . 1-0 Salernitana all’Olimpico di Roma.

, su punizione, con una botta micidiale di . 37′: Veementi proteste della Roma per una spinta in area di Obi sull’armeno Mkhitaryan , davvero ispirato oggi. Per l’arbitro Volpi però non c’è nulla, ma i dubbi rimangono.

per una spinta in area di sull’armeno , davvero ispirato oggi. Per l’arbitro Volpi però non c’è nulla, ma i dubbi rimangono. 42′-46′: Rigore per la Roma prima concesso e poi revocato nel giro di quattro minuti di Check Var. Afena-Gyan si fa tutto il campo con uno scatto clamoroso e viene abbattuto da dietro da Gyomber al momento dell’ingresso in area. Sembrava netto, ma Volpi lo rivede al Var e concede invece solo la punizione, in quanto il contatto era iniziato fuori area.

prima concesso e poi revocato nel giro di quattro minuti di Check Var. si fa tutto il campo con uno scatto clamoroso e viene abbattuto da dietro da al momento dell’ingresso in area. Sembrava netto, ma Volpi lo rivede al Var e concede invece solo la punizione, in quanto il contatto era iniziato fuori area. 50′: Occasione per la Roma , con un lancio meraviglioso di Sergio Oliveira per Abraham . L’inglese, però, a tu per tu non Sepe non riesce a calciare.

, con un lancio meraviglioso di per . L’inglese, però, a tu per tu non non riesce a calciare. 64′: Felix si divora il gol dell’1-1. Bellissimo cross in mezzo di Karsdorp per il colpo di testa di Felix, che la schiaccia ma non trova lo specchio della porta.

si divora il gol dell’1-1. Bellissimo cross in mezzo di per il colpo di testa di Felix, che la schiaccia ma non trova lo specchio della porta. 81′: Pareggio della Roma con Carles Perez . Mancino da fuori area a mezza altezza, che lascia Sepe completamente immobile. In ritardo i difensori della Salernitana ad accorciare. 1-1 all’Olimpico.

. Mancino da fuori area a mezza altezza, che lascia Sepe completamente immobile. In ritardo i difensori della Salernitana ad accorciare. 84′: Vantaggio Roma con Chris Smalling. Punizione dalla sinistra sul secondo palo dove sbuca l’inglese, che da due passi la butta dentro. 2-1 Roma.

Roma-Salernitana, come ha arbitrato Volpi

Cartellini tutti giusti, il direttore di gara non ha di certo vita facile a causa di molti contatti dubbi e interventi nel corso soprattutto del primo tempo. Sono due nella prima frazione gli episodi dubbi, sui quali Volpi non si mostra sicurissimo ma prende, alla fine, le decisioni giuste.

Se il contatto Felix-Gyomberg genera pochi dubbi dato che alla fine Volpi lo va a rivedere al Var (dopo un’attesa davvero eccessiva, ed è un aspetto da migliorare ancora del Var), il contatto Obi-Mkhitaryan è più problematico. Se è vero che il tocco del giocatore granata è comunque leggero, resta il fatto che il contatto esiste, si vede.

Non assegnarlo non è uno scandalo, ma non sarebbe stato così assurdo anche concederlo.

Roma-Salernitana, i migliori e i peggiori

Rui Patricio 6: Non ha colpe sul gol di Radovanovic, la barriera gli si apre davanti. Determinante in alcuni interventi.

Sergio Oliveira 5,5: Non è decisivo nella sua specialità, ovvero le palle da fermo. Partecipa all’assedio giallorosso nel secondo tempo, ma si limita davvero al compitino.

Nicolò Zaniolo 6,5: Entra a inizio ripresa e guida la Roma all’arrembaggio. Ha il merito di provarci molto più di tutti gli altri.

Felix Afena-Gyan 5,5: Pazzesca la sgroppata nel primo tempo che causa il rigore, poi annullato, per la Roma. Oltre a quello però sotto porta è poco preciso.

Abraham 5: L’inglese oggi non riesce a essere un fattore. Servito poco e male.

Carles Perez 6,5: Torna a gol dopo quasi un anno, e lo fa con una rete capolavoro. Sinistro telecomandato che salva i giallorossi.

Smalling 7,5: Voto dettato dall’importanza enorme del gol, che salva la Roma e porta a casa tre punti fondamentali per il campionato giallorosso.

Ivan Radovanovic 7: Torna al gol dopo una vita. Pazzesca la punizione che passa in mezzo alla barriera. Gran rete.

Ederson 6: Ci prova subito con una botta tremenda salvata in corner da Rui Patricio. Buona partita la sua, rivelazione di questa seconda parte di stagione.

Roma-Salernitana, Smalling: “Non potevamo permetterci di non vincere”

L’eroe di oggi è senza dubbio il difensore centrale della Roma Chris Smalling, che con la zampata nel finale regala i tre punti a José Mourinho. Nel post gara, l’inglese ha parlato ai microfoni di DAZN:

“Anche in svantaggio di un gol, non potevamo non vincere questa gara.L’anno scorso ho avuto un brutto infortunio, sono ripartito forte e sto lavorando al massimo per essere al meglio per Mourinho e per la squadra. La gara di oggi era fondamentale anche per il ritorno con il Bodo in Conference, con questi tifosi ce la faremo ma sarà una gara difficile”.

