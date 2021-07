Roma, Sven-Goran Eriksson perplesso dal ritorno di Mourinho in Serie A

Grande entusiasmo ha portato l’arrivo di José Mourinho a Roma, dove finalmente si vive un clima internazionale e dove l’appeal dello Special One potrebbe portare grandissima giocatori della rosa giallorossa. Chi invece nutre qualche dubbio in più sull’ex allenatore di Inter e Tottenham è Sven-Goran Eriksson, che è stato allenatore della Roma per tre anni, vincendo anche una Coppa Italia nel 1986. L’ex CT dell’Inghilterra ha espresso i suoi dubbi a Stats Perform:

“È stata una sorpresa per me. Non mi aspettavo che andasse alla Roma. Tuttavia, Mourinho di solito fa bene nella sua prima e seconda stagione. Ovunque vada. È dopo che, a volte, iniziano a sorgere problemi. Non so perché e non mi interessa approfondire più di tanto, ma sembra che questa sia la regola: primo anno, ottimo, l’anno successivo, buono, terzo anno, problemi. E’ chiaro che Mourinho, come allenatore, non può essere messo in discussione. È un grande allenatore, lo conosco personalmente, lo conoscevo quando allenavo l’Inghilterra. Era molto facile lavorare con lui, perché era al Chelsea. e aveva molti giocatori che giocavano per l’Inghilterra, la nazionale ed era sempre disponibile, perfetto, non si è mai lamentato del fatto che prendessi i suoi giocatori, ecc”.

OMNISPORT | 03-07-2021 14:56