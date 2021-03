Roma, tifosi tra gioia e grande preoccupazione

La Roma vince una gara difficile sul campo della Fiorentina e, grazie al contemporaneo pareggio del Milan contro l’Udinese, rosicchia altri due punti sui rossoneri. A fissare l’1-2 finale sono il gol e l’autogol di Spinazzola e la rete convalidata grazie al Var messa a segno a 2’ dal triplice fischio finale da Diawara. Dopo il doloroso ko interno contro il Milan, sui social i tifosi giallorossi possono gioire solo a metà per i tre punti ritrovati. A rovinare la serata arriva infatti l’infortunio all’uomo in più di questa Roma, Jordan Veretout, che si ferma e lascia il campo dolorante.

Fiorentina-Roma, nel ricordo di Astori

La prima frazione vive di folate. Il momento più intenso arriva al 13’ con il minuto di applausi in memoria di Davide Astori e i social non possono non unirsi al momento: “Per sempre nel nostro cuore”, “Ciao Davide”. La gara si sblocca a inizio ripresa con la pennellata di Mancini per la bella girata al volo di Spinazzola che non lascia scampo a Dragowski per il vantaggio giallorosso. Passano circa 10’ e, nella stessa occasione in cui si infortuna Veretout, arriva l’autogol di Spinazzola sul cross dalla sinistra di Biraghi. I giallorossi dimostrano però maggiore voglia di vincere e, all’88’ trovano la zampata vincente di Diawara che chiude i giochi e fissa l’1-2 sul cross di Karsdorp.

I commenti dei tifosi della Roma

Al termine del match, sul web la gioia per i tre punti viene quasi oscurata dalla preoccupazione per l’infortunio a Veretout. C’è chi scrive: “L’infortunio di Veretout il colpo de sfiga puntuale. Senza di lui lì in mezzo sarà dura” e ancora: “La sfortuna non ci lascia mai. Forza Jordan!”. Ma c’è anche chi, oltre che per l’infortunio a Veretout dimostra di essere preoccupato per altro: “Ma abbiamo un problema con 2 giocatori fondamentali: Miky e Pedro sono irriconoscibili, non sembrano nemmeno lontani parenti dei 2 fuoriclasse ammirati nel girone d’andata. Aggiungiamoci l’infortunio di Veretout… sono preoccupato” e poi: “Dopo la tegola Dzeko non ci voleva quella di Veretout. Nel periodo in cui avresti bisogno dei tuoi migliori uomini li perdi. È dura. Tanto”.

Non mancano comunque anche i commenti di gioia per festeggiare una vittoria: “sporca ma pesantissima”. E ancora: “Vittoria sofferta a Firenze della Roma che resta nella scia di Atalanta e Juventus. Primo tempo modesto, Roma più convinta nella ripresa. Alla fine decide Diawara con la collaborazione di Karsdorp. Non una grande Roma ma tre punti d’oro”. Un appunto infine per Lorenzo Pellegrini, autore di una gara convincente dopo la prestazione a dir poco opaca offerta contro il Milan: “A quei 4 poveracci che Pellegrini ‘non è il loro capitano’ c’avete ragione: Lorenzo è il capitano di noi che tifiamo Roma. Annate riempì le buche per strada”.

SPORTEVAI | 03-03-2021 23:35