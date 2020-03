Roma, una vittoria in 4K: ma i tifosi si lamentano

Una vittoria targata K per la Roma che segna 4 gol a Cagliari, ma deve soffrire fino alla fine per gioire per tre punti davvero importanti. K come l’iniziale dei marcatori giallorossi (la doppietta di Kalinic, Kluivert e Kolarov) ma anche tanta sofferenza nel finale con la formazione sarda che ormai è davvero in caduta libera in campionato.

Per i tifosi giallorossi è il momento della festa ma anche delle analisi. La formazione di Fonseca ha dominato la gara ma ha rischiato fino alla fine, colpevole di non aver chiuso prima i conti: “La Roma porta a casa una partita infinita, sporca, di quelle in cui si soffre fino alla fine. Si sapeva che sarebbe stata una partita dura e così è stato. Grande gara di Kalinic, Mkhitaryan uomo in più. Fonseca deve essere molto soddisfatto”.

Capitolo Kalinic

La sorpresa della sfida di Cagliari per i giallorossi sono i due gol messi a segno da Kalinic, un giocatore che fino a questo momento non aveva di certo brillato per la squadra di Fonseca e su Twitter si scatena l’ironia: “Dopo la doppietta di Kalinic sfido chiunque a dire che il campionato non è falsato” manche “Doppietta di Kalinic, non vi stiamo prendendo in giro, giuriamo”. E ancora nei minuti di sofferenza giallorossa: “Non si può vanificare una doppietta di Kalinic, mi raccomando, stiamo attenti”. E nel finale il giocatore si fa apprezzare anche per la sua capacità di tenere palla lontano dalla porta giallorossa: “Kalinic sei il mio nuovo idolo”.

Sofferenza nel finale

Una gara che sembrava indirizzata nei binari giusti ma che la Roma con un pizzico di disattenzione ha di fatto riaperto scatenando le paure dei suoi tifosi: “Mai sereni, mai. Anche quando domini in lungo e in largo e sbagli tipo 10 gol”. Dopo il 2-4 i tifosi tornano a sorridere, ma il rigore di Joao Pedro rimette tutti in allerta: “Una partita che dovevi vincere di 6 gol rischi di non vincerla inconcepibile”.

Telecronaca Sky

Ai tifosi della Roma non è piaciuta però la telecronaca Sky secondo alcuni giallorossi troppo di parte: “Cioè la Roma domina la partita e la seconda volte di Sky dice che per il Cagliari è un goal beffa???” scrive Daniele. Ma a stupire è stato l’audio nel corso di tutta la partita che ha messo molto in evidenza i rumori dello stadio: “Sembra una di quelle partite regionali, in cui si sentono le grida sugli spalti e non i telecronisti” fa notare un tifoso. “Ogni volte che segnano in Cagliari-Roma sembra di essere al Cocoricò. Li vogliamo regolare questi microfoni?”.

SPORTEVAI | 01-03-2020 20:03