Roma: visite mediche per Camara dell'Olympiacos

29-08-2022 12:01

Secondo quanto riportato dal portale Tuttomercatoweb, la Roma sta per piazzare il colpo Mady Camara dall’Olympiacos. Il centrocampista atterrerà oggi in Italia per le visite mediche di rito prima della consueta firma sul contratto, con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a circa 8 milioni di euro. Il guineano classe ’97 andrà a rinforzare il reparto di centrocampo. Questo potrebbe essere l’ultimo ingresso assieme ad Andrea Belotti, che ritrova dopo gli anni di militanza nel Palermo anche Paulo Dybala.

