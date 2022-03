Roma-Vitesse: agguato degli ultras giallorossi a supporter olandesi

17-03-2022 09:10

Ancora problemi per quanto riguarda gli ultras della Roma, in grande agitazione per l’arrivo in città dei supporter olandesi del Vitesse, giunti nella Capitale per assistere al ritorno degli ottavi di Conference League all’Olimpico in programma questa sera.

La Repubblica riporta questa mattina di alcuni disordini avvenuti nella notte, con un gruppo di ultras giallorossi che avrebbe attaccato al pub Shamrock, proprio in via del Colosseo, alcuni tifosi avversari che si erano riuniti in attesa della partita.

Secondo la ricostruzione erano una ventina i tifosi olandesi, e alla fine è stato necessario l’intervento della Digos per riportare l’ordine.

OMNISPORT